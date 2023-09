Traficante anuncia venda de cocaína pelas redes sociais e é preso

Jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (2), após anunciar a venda de cocaína em uma rede social, na cidade de Deodápolis. Apesar de ter acontecido no sábado, o caso só foi divulgado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (6).

Conforme as informações da polícia, o rapaz é morador da cidade e há alguns meses vinha sendo monitorado pelos investigadores. Ele foi flagrado com cocaína após divulgar que tinha droga disponível para venda por meio do aplicativo WhatsApp.

Com ele os policiais apreenderam 14 trouxinhas do entorpecente, um aparelho celular contendo o vídeo divulgado na rede social, um caderno com anotações sobre as vendas. Foi localizado ainda um cartão de banco utilizado para manusear a substância, pedaços de sacolas para embalar a droga, uma balança de precisão e um prato de vidro utilizados para pesagem, além de R$ 32,00 e 20 pesos argentinos.

O rapaz passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira (5). Agora ele será transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados.

