Traficante atira contra a PM e morre durante confronto na Moreninha III

Mikael dos Santos Nunes morreu durante um confronto com a Equipe da Força Tática da Polícia Militar, durante a madrugada deste domingo (24), na Rua Baguari, localizada no bairro Moreninha III, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, os militares faziam rondas pela região quando passaram ao lado de uma conveniência e avistaram um indivíduo de casaco branco saindo do meio da aglomeração, indo em direção a Travessa Mirindiba, um local ermo. Neste momento, os policiais acreditaram que ele estava tentando se desvencilhar de algo.

Durante a tentativa de abordagem, ele tirou algo da cintura e saiu correndo para a Rua Baguari já com a arma na mão. Ao parar, ele efetuou alguns disparos contra a guarnição, que revidou a injusta agressão e acabou acertando Mikael.

O rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu momentos depois de dar entrada na UPA Moreninhas. Depois de constatado o óbito, os policiais fizeram verificação nos bolsos de Mikael, onde encontraram R$ 473,00, quatro porções de cocaína e uma de maconha.

A mãe do rapaz foi até a unidade de saúde, onde apresentou uma cópia do documento de identidade, ajudando no reconhecimento do corpo.

A Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas, recolhendo o revólver calibre .38 que havia sido usando por Mikael.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

