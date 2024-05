Traficante capota carro ao tentar fugir da polícia na fronteira

Um rapaz, de 24 anos, capotou um carro ao tentar fugir da PMR (Polícia Militar Rodoviária) durante a noite de quarta-feira (29), na zona rural de Ponta Porã. Ele estava em um carro carregado com mais de 210kg de maconha.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes faziam um bloqueio na MS-164, quando tentaram abordar um Volkswagen Gol que seguia sentindo Ponta Porã/Maracaju. Ao ver a abordagem, ele começou a fugir, dando início a um acompanhamento tático.

Depois de alguns quilômetros, ele freou bruscamente para tentar entrar em uma estrada de terra e fugir para o Paraguai, porém, a manobra deu errado e o carro acabou capotando dentro de uma valeta.

Os policiais encontraram vários tabletes e o motorista ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, fazendo o resgate do rapaz. Ele então contou aos policiais que saiu de Campo Grande de ônibus, indo para Ponta Porã pegar a droga para levar até Sidrolândia.

Para realizar o serviço, ele receberia R$ 1 mil. A droga pesou 210kg. O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, como desobediência e tráfico de drogas.

