Traficante capota o carro ao tentar "fechar" viatura da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no domingo (10), um montante de 398,5 Kg de maconha e 3,3 Kg haxixe após umatentativa de fuga na BR-463 em Ponta Porã

Os policiais estavam retornando para a Unidade Operacional do Capey, quando foram informados pela equipe da UOP sobre um carro com placas de Belo Horizonte (MG), que passou pela fiscalização em alta velocidade.

As equipes da PRF montaram um bloqueio policial no km 64 da rodovia na tentativa de abordar o suspeito que não teve o nome revelado. Porém o motorista não acatou a ordem de parada e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático o condutor dirigia em alta velocidade, invadindo a contramão e realizando manobras perigosas, colocando em risco a vida dos outros usuários da via.

Após 11 quilômetros, ao tentar fechar a viatura policial, o suspeito realizou uma manobra brusca, perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando diversas vezes.

Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o motorista, de 24 anos, para o Hospital Regional de Ponta Porã. A picape estava carregada com 398,5 Kg de maconha e 3,3 Kg de haxixe.

Após o atendimento médico, o suspeito, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã.

