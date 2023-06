Traficante condenado a mais de 11 anos é preso na Capital

Homem, de 35 anos, que estava foragido da Justiça foi localizado e preso nesta segunda-feira (19), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, o homem havia sido condenado a mais de 11 anos de prisão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

No entanto ele fugiu e estava sendo procurado. Ontem, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf) conduziu as ações e localizou o homem durante diligências relacionadas à crimes de roubos em via pública, nas imediações do bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

Ele foi recolhido em cárcere, onde ficará à disposição da justiça.

