Traficante de 17 anos é preso ao ser flagrado com quase 300kg de droga em carro furtado

Um adolescente, de 17 anos, foi preso ao ser flagrado em carro furtado transportando quase 300 quilos de skunk e maconha. O flagrante aconteceu durante a sexta-feira (25), na BR-487, em Naviraí.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estava fazendo bloqueio na rodovia, localizada na zona rural da cidade, quando deram ordem de parado ao condutor do automóvel, que não obedeceu e tentou fugir. Após acompanhamento ao suspeito, por mais de 20 quilômetros, o veículo foi interceptado.

Em vistoria, foram encontrados diversos volumes de skunk, que totalizaram 185 quilos do entorpecente, além de 95 quilos de maconha. Questionado, o menor de idade afirmou aos policiais que pegou as drogas em Naviraí e levaria até a cidade de Campo Mourão (PR), onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

Em checagem ao veículo, um Volkswagen T-Cross, foi constatado que as placas afixadas eram falsas e que o automóvel havia sido furtado na cidade de Colombo (PR), em janeiro deste ano.

O material apreendido, avaliado em R$ 2,1 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também