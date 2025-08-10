Traficante é atraído para a morte ao ser chamado para vender cocaína em Ponta Porã

Traficante, de 36 anos, conhecido como André, morreu ao ser alvejado várias vezes enquanto vendia cocaína no cruzamento das ruas João Brembatti Calvoso e Leticia Zanetti Barrionuevo, no Bairro Vitória, em Ponta Porã. O assassinato aconteceu na noite de ontem (9).
Conforme o registro policial, as autoridades foram acionadas por volta das 22h para ir até o local mencionado. Ao chegar, encontraram a área sendo isolada pela Polícia Militar, com a ajuda da GCM (Guarda Civil Metropolitana).
Durante as verificações iniciais, encontraram a esposa da vítima em desespero no local, aguardando a perícia ser realizada. Ela então detalhou que o marido recebeu mensagem por volta das 21h46, de um número pedindo 2 de R$ 50 para ser entregue na casa do ‘Boca’ para um homem identificado apenas como ‘Buguinho’.
Diante da venda, a vítima saiu de casa e demorou a voltar. Preocupada, ela olhou onde ficaria o endereço mencionado pelo comprador e foi até o cruzamento, onde encontrou o marido sem sinais vitais.
O caso está sendo investigado pelas autoridades como homicídio.