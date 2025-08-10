Menu
Polícia

Traficante é atraído para a morte ao ser chamado para vender cocaína em Ponta Porã

Ele foi alvejado várias vezes e faleceu na caçada do cruzamento das ruas João Brembatti Calvoso e Leticia Zanetti Barrionuevo

10 agosto 2025 - 11h13Brenda Assis

Traficante, de 36 anos, conhecido como André, morreu ao ser alvejado várias vezes enquanto vendia cocaína no cruzamento das ruas João Brembatti Calvoso e Leticia Zanetti Barrionuevo, no Bairro Vitória, em Ponta Porã. O assassinato aconteceu na noite de ontem (9).

Conforme o registro policial, as autoridades foram acionadas por volta das 22h para ir até o local mencionado. Ao chegar, encontraram a área sendo isolada pela Polícia Militar, com a ajuda da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

Durante as verificações iniciais, encontraram a esposa da vítima em desespero no local, aguardando a perícia ser realizada. Ela então detalhou que o marido recebeu mensagem por volta das 21h46, de um número pedindo 2 de R$ 50 para ser entregue na casa do ‘Boca’ para um homem identificado apenas como ‘Buguinho’.

Diante da venda, a vítima saiu de casa e demorou a voltar. Preocupada, ela olhou onde ficaria o endereço mencionado pelo comprador e foi até o cruzamento, onde encontrou o marido sem sinais vitais.

O caso está sendo investigado pelas autoridades como homicídio.

