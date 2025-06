Traficante é flagrada vendendo drogas na presença do filho de 5 anos em MS

Uma traficante, de 31 anos, foi presa ao ser flagrada vendendo entorpecentes enquanto as autoridades policiais investigavam uma tentativa de feminicídio e homicídio ocorrido na cidade de Aparecida do Taboado.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, as autoridades estavam no imóvel quando notaram uma movimentação intensa na casa da frente, geralmente típica de comércio de entorpecentes. Após a prisão do principal autor, a equipe voltou a atenção para a residência em questão, intensificando a vigilância.

Diante das evidências e do flagrante odor de maconha, foi feita a abordagem policial. Ao ser questionada, a mulher logo contou que é traficante e que vive exclusivamente da venda de drogas. Ela disse ainda onde o entorpecente estava escondido, junto com uma balança de precisão e um celular.

Por residir na casa onde montou a boca de fumo, a autora estava acompanhada do filho, de apenas 5 anos, que foi acolhido e entregue aos cuidados de um familiar indicado.

Após ser detida, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro para exame de corpo de delito e posteriormente apresentada à autoridade policial de plantão, que ratificou a prisão em flagrante e determinou sua condução à carceragem feminina da unidade, onde permanece à disposição da Justiça.

