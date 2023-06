Traficante é morto durante confronto com Batalhão de Choque da PM no São Conrado

Um traficante, identificado como Thiago Firmo Mendes, de 38 anos, foi morto na madrugada deste domingo (4), no bairro São Conrado, em Campo Grande, após um confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, os policiais realizavam ronda na região quando ouviram um disparo de arma de fogo vindo de uma residência próxima, e questionaram a moradora do imóvel sobre o barulho ouvido, que afirmou, bastante nervosa, não ter ouvido nada.

Desconfiados da situação, os militares solicitaram autorização para verificarem o imóvel, onde ao chegarem no quintal da residência, se depararam com uma escada, encostada próxima ao muro.

Ao subirem para verificarem o quintal vizinho, se depararam com Thiago, que portava um revólver.

Os policiais solicitaram que o homem soltasse a arma e colocasse as mãos na cabeça, ordem que não foi respeitada pelo individuo, que fugiu e correu para os fundos da residência.

Foi neste momento em que os policiais começaram a se aproximar de Thiago, um deles por dentro da residência, solicitando para que Thiago soltasse a arma e se entregasse à polícia de maneira pacífica.

A ordem, no entanto, não foi ouvida, e o homem começou a disparar contra os policiais, que agindo em autodefesa, balearam o traficante.

Thiago chegou a ser resgatado e encaminhado ao Hospital Rosa Pedrossian, porém, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

Na residência em que Thiado estava, os policiais encontraram grande quantidade de cocaína, pesando 267,600 kg, e maconha, somando 15,400 kg da droga, além do revólver calibre 38, duas munições e três estojos utilizados pelo criminoso durante o ataque contra os policiais.

