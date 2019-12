Traficante é preso após perseguição

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourado News

Kaio Felipe Pereira da Silva, 23 anos, foi preso após perseguição de aproximadamente dois quilômetros, na noite de segunda-feira (23), em Dourados. A abordagem ocorreu no cruzamento das ruas Joaquim Alves Taveira com a Cornélia Cerzósimo de Souza, no bairro Vila Matos.

Segundo a polícia, Kaio seguia em um Honda Fit, quando houve a tentativa de interceptação pelos policiais militares do Grupo Especializado Tático Motorizado (Getam), o rapaz não respeitou a ordem e fugiu, porém, acabou capturado.

Em posse do jovem foram encontrados duas porções de pasta base de cocaína, maconha e cinco balas. Kaio ainda estava embriagado e sem carteira de habilitação.

Com ele no carro estava Rony Andrew Torales Moreno, 29 anos, que contou ter adquirido entorpecentes do suspeito por R$ 50 reais.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e autuado em flagrante pelo tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Já o outro, ouvido e liberado.

