Traficante é preso em ação integrada da PM de Mato Grosso do Sul e Goiás

Um homem de 28 anos, natural de Rondônia, foi preso por tráfico, próximo a cidade de Costa Rica na madrugada deste sábado (28), após ação integrada da Polícia Militar Rodoviária da base de Chapadão do Sul, Militares do 2º pelotão de Costa Rica com o Comando de Operações de Divisas de Goiás.



Após troca de informações, militares do 2º pelotão de Costa Rica conseguiram abordar um veículo de passeio que voltava de viagem da fronteira com o Paraguai, trafegando com destino ao Estado de Mato Grosso.

Durante busca veicular especializada, as equipes localizaram cerca de 274 Kg de maconha no interior do veículo, divididos em 309 tabletes, avaliados em R$ 650 mil.



O homem foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo utilizado, e toda droga ilegal apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também