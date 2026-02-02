Traficante é preso em Amambai com 1,2 tonelada de maconha em carro roubado

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam um homem de 20 anos transportando 1.234 quilos de maconha. A ação policial ocorreu no último sábado (31), no município de Amambai.

Segundo informações divulgadas, a droga estava em um Jeep Compass roubado no estado de São Paulo. Os policiais realizavam patrulhamento no perímetro urbano do município quando receberam informações de que um veículo carregado com drogas estaria escondido em uma residência no bairro Jardim Pandui.

Durante diligências, os militares localizaram o imóvel. O morador ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Aos policiais, ele afirmou ter sido contratado para levar o veículo de Amambai até Ivinhema, onde receberia R$ 2,5 mil pelo transporte.

Em checagem dos dados do Jeep Compass, constatou-se que o veículo possuía registro de roubo ocorrido em 11 de janeiro deste ano, na cidade de São Paulo (SP). O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,6 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300, garantindo sigilo absoluto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também