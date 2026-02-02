Menu
Polícia

Traficante é preso em Amambai com 1,2 tonelada de maconha em carro roubado

A ação foi conduzida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira)

02 fevereiro 2026 - 13h54Vinícius Santos
Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam um homem de 20 anos transportando 1.234 quilos de maconha. A ação policial ocorreu no último sábado (31), no município de Amambai.

Segundo informações divulgadas, a droga estava em um Jeep Compass roubado no estado de São Paulo. Os policiais realizavam patrulhamento no perímetro urbano do município quando receberam informações de que um veículo carregado com drogas estaria escondido em uma residência no bairro Jardim Pandui.

Durante diligências, os militares localizaram o imóvel. O morador ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Aos policiais, ele afirmou ter sido contratado para levar o veículo de Amambai até Ivinhema, onde receberia R$ 2,5 mil pelo transporte.

Em checagem dos dados do Jeep Compass, constatou-se que o veículo possuía registro de roubo ocorrido em 11 de janeiro deste ano, na cidade de São Paulo (SP). O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,6 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300, garantindo sigilo absoluto.

