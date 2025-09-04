Traficante é preso na região norte e PM recupera brinquedos furtados de creches

A Força Tática da 11ª CIPM prendeu em flagrante Daniel Silva Aleixo, de 24 anos, suspeito de tráfico de drogas e receptação, na região norte de Campo Grande. A ação ocorreu durante abordagem nas imediações de uma conveniência no bairro Nova Lima.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em seu bolso uma porção de substância análoga à cocaína, uma porção de maconha, R$ 594 em cédulas trocadas e um telefone celular. Daniel portava ainda um boné na cintura. Indagado sobre os entorpecentes, ele admitiu que estava realizando tráfico de drogas no local.

Após a abordagem, os policiais se dirigiram ao endereço dele, localizado na rua Galdino Afonso Vilela, no bairro Jardim Vida Nova, onde funciona um trailer de lanches próximo à Escola Municipal Nerone Maiolino. No imóvel, foram apreendidos quatro porções de cocaína, cinco porções de maconha, uma balança de precisão, uma tesoura, uma peneira, diversos sacos zip lock vazios e um rolo de plástico, indicando que as drogas eram pesadas e embaladas para venda.

Ainda na residência, a polícia encontrou brinquedos de grande porte, produtos de furto em creches públicas da região: duas tabelas de basquete e um escorregador. Questionado sobre os objetos, Daniel alegou que os adquiriu de um desconhecido pelo Facebook, pagando R$ 400.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro Integrado de Polícia Especializada (CEPOL) para formalização do flagrante e comunicação à Justiça.

