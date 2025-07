Traficante é preso por mandar matar jovem no Los Angeles

O traficante que teria mandado matar Jeferson Fiori da Silva Ferrari, no dia 10 de junho deste ano no cruzamento das ruas Coronel Moreira Cesar com Antônio Carlos Novais Marques, no bairro Los Angeles, em Campo Grande, foi preso durante a quinta-feira (3) pelas equipes DHPP (Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Conforme as informações policiais, as equipes começaram a investigar o caso após um homem de moto, conhecido no mundo do crime como ‘Macaco’, se aproximar e disparar contra a vítima, que faleceu ainda no local.

Durante os levantamentos do caso, as evidencias apontaram que o mandante do crime seria um traficante de drogas. Foi descoberto que Jeferson trabalhava para o suspeito e após desacordos financeiros teria ameaçado entregar o homem a polícia. Diante da situação, ele teria mandado matar o homem.

Além do mandado de prisão expedido pela justiça, as autoridades cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dele, conseguindo apreender vários pinos de cocaína e porções de pasta base.

Questionado sobre o caso, o suspeito negou ter ordenado a prática do homicídio de Jefferson, porém, disse saber quem era o executor do crime. O atirador trabalha na pistolagem e venda de drogas, ele está sendo procurado pelas equipes.

Com a prisão do mandante do crime e a expedição de mandado de Prisão Temporária contra o executor a DHPP espera esclarecer esse crime e elucidar pelo menos outros dois homicídios praticados em Campo Grande nos anos de 2024 e 2025.

