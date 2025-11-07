Menu
Polícia

Traficante esconde drogas na fralda de bebê para não ser presa em Água Clara

Ela assumiu as vendas dos entorpecentes em razão do marido estar preso justamente pelo crime de tráfico

07 novembro 2025 - 13h54Luiz Vinicius
Materiais recolhidos na casa da acusadaMateriais recolhidos na casa da acusada   (Divulgação/PCMS)

Traficante, de 29 anos, foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira, dia 6 de novembro, após tentar esconder as drogas que eram vendidas na fralda do bebê. O caso aconteceu em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande.

Ela estava traficando em razão do marido ter sido preso justamente pelo crime de tráfico, e por isso, ela assumiu a função.

Segundo a Polícia Civil, um homem, de 30 anos, foi abordado durante uma ação policial e ele disse que havia adquirido um pino de cocaína com uma acompanhante, que indicou quem seria a traficante.

Ao chegar na residência indicada, os policiais encontraram diversas porções de cocaína, balança de precisão e recortes de sacolas plásticas e dinheiro.

Tentando não ser presa em flagrante, a traficante escondeu parte da droga na fralda do bebê, filho dela, para ludibriar os policiais. 

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia, sendo autuada por tráfico de drogas. A Polícia Civil também irá investigar a ligação entre o tráfico de drogas e o marido da suspeita, que está preso por tráfico em uma unidade penitenciária de Campo Grande.

