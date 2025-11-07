Traficante esconde drogas na fralda de bebê para não ser presa em Água Clara

Traficante, de 29 anos, foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira, dia 6 de novembro, após tentar esconder as drogas que eram vendidas na fralda do bebê. O caso aconteceu em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande.

Ela estava traficando em razão do marido ter sido preso justamente pelo crime de tráfico, e por isso, ela assumiu a função.

Segundo a Polícia Civil, um homem, de 30 anos, foi abordado durante uma ação policial e ele disse que havia adquirido um pino de cocaína com uma acompanhante, que indicou quem seria a traficante.

Ao chegar na residência indicada, os policiais encontraram diversas porções de cocaína, balança de precisão e recortes de sacolas plásticas e dinheiro.

Tentando não ser presa em flagrante, a traficante escondeu parte da droga na fralda do bebê, filho dela, para ludibriar os policiais.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia, sendo autuada por tráfico de drogas. A Polícia Civil também irá investigar a ligação entre o tráfico de drogas e o marido da suspeita, que está preso por tráfico em uma unidade penitenciária de Campo Grande.

