Quase 400 kg de maconha e haxixe foram apreendidos durante a noite de domingo (31), em Maracaju. O caso estava abandonado em um milharal e ninguém foi preso.

Conforme as informações policiais, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estavam fazendo patrulhamento pela MS-166, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo, que não obedeceu e tentou fugir.

Após perseguição, o motorista arremessou o carro para uma plantação de milho e fugiu a pé.

Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. No interior do automóvel foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 384 quilos do entorpecente, além de 400 gramas de haxixe.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 750 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também