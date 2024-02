Traficante morre após atirar contra policiais na MS-156, em Amambai

Um jovem, de 25 anos, morreu durante um confronto com policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) na madrugada desta sexta-feira (23), na cidade de Amambai. Ele estava em um veículo, transportando mais de 1 tonelada de maconha.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento na MS-156, quando viram um Jeep Renegade e deram ordem de parada. No entanto, o condutor desobedeceu a ordem e deu inicio a uma fuga.

Foi então realizada uma perseguição, de aproximadamente 20 quilômetros. Em determinado momento o jovem acabou perdendo o controle de direção, batendo contra uma cerca. Ao descer do veículo, ele atirou contra os policiais, que revidaram.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas. No local, as autoridades encontraram 1,1 tonelada de maconha, um revólver calibre 38 e 6 munições.

Ao todo, a droga foi avaliada em R$ 2.283 milhões. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, desobediência, homicídio simples na forma tentada, tráfico de drogas, e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na Delegacia de Amambai, onde será investigado.

