Traficante morre durante troca de tiros com a PM no Tijuca

Um traficante, identificado apenas Arly ou Escobar, morreu na noite de domingo (19) após trocar tiros com a Polícia Militar em um terreno baldio localizado no cruzamento das ruas Aicas e Monalisa, no bairro Tijuca.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia rodas pela região quando viram um carro parado no meio da rua e um homem do lado de fora segurando um pacote. Ao ser dada voz de abordagem, o suspeito saiu correndo e o veículo arrancou rapidamente fugindo do local.

A equipe optou por seguir o homem que fugiu a pé para dentro de uma das residências, porém, sumiu. Enquanto a equipe fazia varreduras pela região, conversaram com a proprietária da casa, sendo informados de que Escobar teria apenas entrado no local e contado que a usaria para fazer negociações.

A dona da residência disse não ter denunciado a invasão pois viu que o homem estava armado e ficou com medo de algo acontecer com suas filhas. Durante a conversa, uma vizinha ouviu barulhos vindos do telhado, fazendo as equipes voltarem a fazer buscas no entorno do local.

No terreno baldio, encontraram Escobar escondido em um monte de entulho. Ele efetuou um disparo contra a equipe policial que revidou o acertando. Ainda com vida, o homem foi levado até o hospital, mas faleceu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Ele portava uma pistola calibre .380 que foi recolhida pela Perícia Técnica que esteve no local. O pacote que ele carregava quando foi feita a tentativa de abordagem tinha 1 kg de cocaína e 5kg de maconha.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como tráfico de drogas, homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio contra autoridade policial.

