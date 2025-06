Traficante morto em confronto com o Choque 'guardava' mais de 400 kg de drogas

O traficante Alan Silva Reis, de 23 anos, que morreu em confronto com o Batalhão de Choque, na noite desta segunda-feira (23), estava escondendo cerca de 403 quilos de maconha, numa residência na rua Ribeirão das Neves, no Jardim Centenário, em Campo Grande.

No imóvel, foram encontrados 400 tabletes das drogas, que havia chegado no mesmo dia para serem guardadas pelo traficante na residência.

A informação foi divulgada pelo Batalhão de Choque, onde uma denúncia apontava a entrega de um carregamento de entorpecentes. Policiais foram até o local e de pronto, avistaram o indivíduo manuseando as drogas na varanda.

Quando Alan viu a presença dos militares, correu para dentro do imóvel, teria realizado uma ligação e na sequência, destruído o celular. Minutos depois, ele apareceu armado com um revólver de calibre 38 e disparou contra os policiais, que estavam na frente da casa.

Na troca de tiros, pior para o traficante que foi atingido e chegou a ser socorrido por uma equipe do Choque, mas morreu minutos após dar entrada no Hospital Regional.

Durante buscas no local, foram encontradas duas caixas com substância análoga à maconha na varanda, além de diversos tabletes da mesma substância e uma balança de precisão no interior do imóvel. A arma usada pelo traficante também foi apreendida e estava com munições deflagradas.

