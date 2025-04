Traficante oferece 'quinhentão' para PM após ser flagrado vendendo cocaína na Capital

Um traficante, de 38 anos, foi preso após ser flagrado vendendo drogas dentro do banheiro de um bar localizado na região central de Campo Grande. Durante a prisão, ele tentou subornar a equipe da Polícia Militar que atendia o caso, mas não teve sucesso.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso e ao chegar no local, populares detalharam que o homem estaria no banheiro. Durante a revista pessoal, os militares encontraram um saquinho transparente com cocaína dentro. Quando questionado, ele se recusou a dizer o que estava fazendo no estabelecimento.

Porém, ao olhar o celular do autor, mesmo com a tela bloqueada foi possível ver mensagens de pessoas perguntando se ele estaria ‘fazendo entrega’ durante a madrugada de hoje (20). O teor das conversas apontava ainda que ele se aproveitava do serviço como motorista de aplicativo para distribuir drogas por Campo Grande.

Ainda assim, ele negou dizer onde estaria seu carro, fazendo os policiais andarem cerca de 200 metros apertando a chave para destravar o veículo para que as luzes de alerta fossem acionadas.

No automóvel, os militares encontraram mais 18 trouxinhas de cocaína. Sem ter pra onde correr, o homem afirmou estar vendendo o entorpecente e detalhou ainda já ter sido preso por tráfico outras vezes.

Para não ir parar na cadeia de novo, ele tentou oferecer R$ 522 aos policias, para que fosse solto e a ‘história esquecida’. Diante do flagrante de tráfico e agora de corrupção ativa, ele acabou sendo preso.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado pelas autoridades.

