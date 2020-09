Traficante perneta agride dono de bar e faz ameaças

O dono de um bar foi agredido por um traficante perneta, na noite desta quarta-feira (2) na região central de Campo Grande. O homem disse que fazia parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme o boletim de ocorrência,a fato aconteceu por volta das 22 horas desta quarta (2) quando o dono do bar viu que o homem comercializando drogas no local. Quando o traficante pediu a conta, o proprietário avisou que era para ele parar de vender drogas ali.

Após o pedido, o traficante deu um empurrão na vítima e os dois começaram a brigar. O autor sacou uma pistola e apontou para o dono do bar que com a ajuda de outras pessoas conseguiu desarmar o suspeito.

Uma pessoa questava com ele, pegou a arma e saiu do local, e o traficante antes de ir embora teria dito, “você mexeu com a pessoa errada, está morto, sou do PCC”. Quando o dono do local já estava fechando ouviu barulhos de gritos e tiros em frente ao bar.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal dolosa, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

