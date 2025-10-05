Traficante perneta perde prótese e cai durante perseguição; vídeo

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), após tentar fugir da Guarda Municipal em uma motocicleta.

O caso ocorreu na última semana e durante a perseguição, sua prótese na perna começou a se soltar, e ele acabou caindo do veículo. Imagens da fuga foram registradas em vídeo. Ao longo do trajeto, ele teria jogado sacolas com drogas na rua.

Após a abordagem, os agentes recolheram as sacolas e encontraram maconha, crack e cocaína em diferentes porções. A ação foi realizada pelo Grupamento Especializado em Segurança com Motos (GESCOM), que havia flagrado o suspeito ingerindo bebida alcoólica em uma praça no bairro Boa Saúde. O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde teve o flagrante registrado.

