Traficante que enviaria maconha pelos Correios é preso no centro

Um rapaz de 22 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (10), ele estava preparando a maconha para enviar pelos Correios de Campo Grande. Ele foi detido com uma mala preta, onde estavam as caixas com a droga, na Rua Pedro Celestino, centro de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque teria recebido uma denúncia, que relatava que um homem estaria em atitude suspeita, levando a mala preta. Os policiais foram até o local e acabaram encontrando o homem, que não soube dizer o que levava naquelas caixas que estavam na bagagem.

Pouco tempo depois, ele acabou confessando que tinha sido contratado por um desconhecido para postar as caixas pelos Correios. E que receberia R$ 50 pelo serviço. Durante a vistoria, os militares verificaram que as caixas estavam recheadas com maconha.

Ao todo, foram apreendidos pelos policiais do Choque 1,45 quilo da droga, que seria enviada a outros estados. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde foi registrado como tráfico de drogas qualificado.

