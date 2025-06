Traficante que morreu ao peitar o Choque no Centenário tinha 23 anos

O traficante que morreu ao enfrentar o Batalhão de Choque da Polícia Militar foi identificado como Alan Silva Reis, de 23 anos. O caso aconteceu em uma casa cheia de maconha localizada na Rua Ribeirão das Neves, região do Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

A reportagem apurou que a equipe do Choque fazia rondas pela região quando acabou se deparando com o indivíduo em atitude suspeita. Durante a tentativa de abordagem, ele reagiu e acabou trocando tiros com a guarnição.

Diante da injusta agressão, os policiais abriram fogo contra o traficante. Depois de alvejado, ele largou a arma que carregava e foi socorrido, sendo levado para uma unidade de saúde da região.

No entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Neste momento, o imóvel foi isolado pela guarnição, que aguarda a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também