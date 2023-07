Traficante que morreu no Noroeste tinha 31 anos e diversas passagens por estupro

Foi identificado como Juliano Jarson Guimarães, de 31 anos, o traficante que trocou tiros com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, na rua Piraputanga, no Jardim Noroeste, durante a madrugada de quarta-feira (26).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, ele tem duas passagens por estupro de vulnerável, roubo, furto qualificado, crime contra menor, ameaça, desobediência, portar drogas para consumo pessoal, perseguição e outros. Além disso, após a troca de tiros foi encontrado com ele um revólver de calibre 32, com a escrita PCC (Primeiro Comando da Capital), indicando envolvimento com facção criminosa.

Troca de tiros – A viatura da equipe policial fazia rondas nas imediações do Presídio de Segurança Máxima, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, que ao avistarem os militares, o garupa desceu e o piloto fugiu do local, tomando destino ignorado.

Diante da situação, o traficante usou um imóvel para tentar se esconder e quando o cerco se fechou, começou a realizar os primeiros disparos contra a equipe policial, que revidava a injusta agressão. Em determinado momento, já embaixo de um carro, o suspeito tentou sair para fugir e voltou a disparar contra os policiais, mas dessa vez, sendo atingido na troca de tiros.

Ainda com sinais vitais, ele foi socorrido para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, porém, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram na casa onde houve o confronto.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, desobediência, porte ilegal de arma de fogo, homicídio simples na forma tentada e tráfico de drogas.



Deixe seu Comentário

Leia Também