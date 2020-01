Traficante que vendia com maquininha diz que foi pedido dos clientes

Saiba Mais Polícia Crédito ou débito? Esquema de tráfico vendia drogas no cartão

O traficante Rafael, preso na última sexta-feira (17) no bairro Izidro Pedroso, disse aos policiais que aderiu ao inusitado método de pagamento por “pedido da clientela”.

Apesar de ser comum a prisão de traficantes, a estratégia de Rafael chamou atenção dos investigadores por aceitar o pagamento das drogas via maquininha de cartãop de crédito ou débito.

Na casa dele, foram apreendidas 300 gramas de cocaína, o que é suficiente para ser transformados em aproximadamente 700 porções. Além da droga, os agentes encontraram objetos eletroeletrônicos, que foram levados à delegacia para saber se são produtos de furto.

O comandante do Setor de Investigações Gerais (SIG), Rodolfo Daltro, falou sobre a investigação do caso peculiar. “Ao investigar denúncias de venda de drogas em uma ‘boca de fumo’ que estava funcionando no Izidro Pedroso, investigadores do SIG presenciaram um usuário comprar drogas no local. Assim, foi realizada incursão no imóvel onde era realizada a venda, tendo os policiais encontrados vários papelotes de cocaína, balança de precisão, plástico filme, caderno com anotações sobre a venda de drogas”.

