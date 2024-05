Traficante tenta fugir, mas é alcançado pela PM e preso com quase 400 kg de maconha

Um jovem, de 19 anos, foi preso ao tentar fugir do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), do BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviário), durante a noite de sexta-feira (17) na MS-162, em Sidrolândia. Sites locais relataram uma possível troca de tiros, no entanto, essa informação não consta no registro policial.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe do TOR fazia um ponto de bloqueio na rodovia quando o condutor de um Fiat Uno, que seguia sentido Maracaju/Sidrolândia, não obedeceu a ordem de parada, acelerando o veículo e dando inicio a uma fuga.

A perseguição, com a suposta troca de tiros, entrou por dentro da cidade de Sidrolândia, parando apenas quando o motorista perdeu o controle ao entrar em um terreno baldio, derrubando cercas de concreto. Ele chegou a tentar fugir a pé, mas foi alcançado e preso.

Durante vistoria, os policiais encontraram 397 kg de maconha, distribuídos em 402 tabletes que estavam no porta-malas e no banco traseiro. Para os militares, o jovem contou que é morador de Ponta Porã.

Ele foi contratado para pegar a droga em uma casa abandonada da cidade de Ponta Porã e levar a carga para Campo Grande. Ele receberia R$ 8 mil pelo serviço.

Ao fazer a checagem do veículo, foi descoberto que ele estava com placas falsificadas. As verdadeiras apontam que o Fiat Uno tem placas da cidade de Belo Horizonte (MG), sendo que ele é de uma locadora e estava com registro de apropriação indébita, desde 2014.

Diante dos fatos, o traficante foi preso em flagrante, sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde o caso foi registrado como apropriação indébita, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e tráfico de drogas.

Consta ainda, ao final do registro policial, que essa apreensão de drogas faz parte operação FICCO (Força Integrada De Combate Ao Crime Organizado).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também