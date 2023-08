Traficante tenta matar homem a tiros, mas só acerta a bunda no Jardim Monumento

Homem, de 34 anos, foi agredido e baleado nas nádegas durante o final da manhã desta quarta-feira (9), Francisco Vegini, Jardim Monumento, em Campo Grande. O autor dos disparos seria um traficante da região, identificado como Everton ou ‘Neguinho’.

Consta no boletim de ocorrência, que a vítima estava na rua quando foi surpreendido pelo autor que estava em um carro branco. Ele relatou que foi agredido com coronhadas com várias coronhadas na cabeça. A todo momento, ‘Neguinho’ dizia que iria mata-lo.

Neste momento, a vítima tentou correr pela rua para se proteger. O autor então passou a efetuar disparos, o atingindo nas nádegas. Testemunhas e vizinhos que viram a agressão, começaram a gritar para acionar a polícia, afugentando ‘Neguinho’.

Ainda assim, por medo, a vítima entrou em uma residência correndo e pedindo por socorro. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, levando o homem para a Santa Casa.

A Polícia Militar fez rodas pela região, mas não chegou a localizar o autor. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio simples na forma tentada.



Deixe seu Comentário

Leia Também