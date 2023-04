Traficantes mortos no Santa Emília escoltavam droga avaliada em R$ 7 milhões

As cinco caixas de pasta base de cocaína encontradas na Hyundai Tucson abandonada por um traficante, na rua Japim, no bairro Santa Emília, estavam avaliadas em R$ 7 milhões. Dois criminosos morreram durante um confronto com a Polícia Militar e foram identificados como Evandro dos Santos Oliveira, de 27 anos, e Adenir Moraes de Oliveira Nogueira, de 34 anos.

No veículo havia mais de 154 quilos de drogas, entregues para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois mortos estavam em um Fiat Pálio, que funcionava como uma espécie de escolta para a SUV entregar a encomenda, mas denúncias anônimas levaram os policiais da 10ª CIPM e da Força Tática da 11ª CIPM até os dois veículos.

Consta ainda no registro que inicialmente a droga seria entregue na região do Nova Lima, no entanto, durante o início das diligências, a informação era de que o ponto de entrega dos entorpecentes seria no Santa Emília, próximo a um posto de combustível.

Num primeiro momento, as duas equipes da Polícia Militar encontraram os dois veículos na rua Coronel Adauto Barbosa e deram voz de abordagem, pedindo que os integrantes da organização criminosa parassem e desligassem os carros. Porém, a ordem foi desobedecida, iniciando um acompanhamento das viaturas ao Pálio e a Tucson.

Já na rua Japim, Evandro e Adenir pararam o veículo, desceram e dispararam contra os policiais, que rapidamente revidaram a agressão e atingiram os dois traficantes. Um deles foi socorridos para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon e outro para o Hospital Regional, mas não resistiram aos ferimentos.

O terceiro envolvido, que conduzia a Tucson, abandonou o veículo logo após escutar os disparos e fugiu a pé.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, homicídio decorrente de oposição a intervenção policial e homicídio tentado contra autoridade ou agente de segurança pública na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

