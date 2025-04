Traficantes que escondiam cocaína em padrão de energia são presos

Durante patrulhamento preventivo da Guarda Civil Metropolitana na noite de ontem (11), a guarnição recebeu uma denúncia sobre dois homens que estariam traficando na região do Portal Caiobá e que escondiam os entorpecentes em um padrão de energia.

A guarnição realizou rondas e encontrou um grupo, que ao perceberem a presença e aproximação da equipe dispensaram um objeto para debaixo de uma árvore. Durante a abordagem, os indivíduos foram identificados como João Victor, Leonardo Souza, Jan Lucas Felipe de Toledo e Marvin Sales. Alguns com passagem criminais, porém, todos sem pendências judiciais.



Com João Victor foram encontrados dois papelotes de maconha, com Felipe foram encontradas R$ 60 e dois pinos de cocaína.



O material dispensado embaixo da árvore se tratava de 10 pinos de cocaína confirmado através do Laudo 751/2025. Já no padrão de energia na mesma calçada, foi localizada uma sacola contendo 50 volumes de maconha, além de uma balança de precisão e uma peneira.



Eles receberam voz de prisão e no momento em que os indivíduos estavam sendo colocados no compartimento de preso da viatura, dois deles resistiram e agrediram fisicamente um dos agentes com chutes e ameaças, enquanto o restante do grupo tentava impedir que eles fossem conduzidos até a delegacia de polícia.

Os guardas precisaram usar spray de pimenta e mesmo com resistência, com um dos indivíduos se jogando ao chão, eles foram conduzidos a Depac Cepol e apresentados a autoridade policial.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também