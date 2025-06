Traficantes são presos ao serem pegos com cocaína avaliada em R$ 3 milhões em Dourados

Mais de 108kg de pasta base de cocaína foi apreendida pela Polícia Civil durante a tarde de sábado (14), em uma residência no bairro Jardim Água Boa, em Dourados. Duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Conforme as informações policiais, o local já era monitorado há algumas semanas pela equipe, que percebeu movimentações atípicas, fazendo com que as suspeitas de que o local servia como um entreposto de drogas se confirmassem.

Durante a abordagem, dois homens responsáveis por cuidar os entorpecentes foram presos em flagrante.

Os 105 tabletes estavam guardados em caixas de papelão e teriam como destino o Estado de São Paulo, no entanto também estavam sendo fracionados e comercializados na cidade para “bocas de fumo”.

Depois de pesada, a carga foi avaliada em R$ 3 milhões.

