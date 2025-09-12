Traficantes são presos após causar acidente com carreta em Itaquiraí

Dois traficantes foram presos após causar um acidente tentando fugir da do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) durante a quinta-feira (11), em Itaquirai.

Conforme as informações policiais, as equipes estavam fazendo um bloqueio na BR-487, zona rural do município, quando o condutor de um Volkswagen Gol não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Em seguida, o motorista da SW4, que vinha logo atrás, retornou na pista e adentrou em uma estrada de chão.

Durante a tentativa de fuga, o condutor da SW4 colidiu contra uma carreta que transportava cana-de-açúcar. Ele ainda tentou fugir a pé, em meio a um canavial, mas foi alcançado e preso.

Já o condutor do Gol foi detido próximo a uma área de mata, no Assentamento Santo Antônio. No interior da SW4 foram encontrados 1.600 quilos de maconha e no Gol foram apreendidos 412 quilos do mesmo entorpecente.

Questionados, os suspeitos afirmaram que pegaram as drogas em Tacuru e levariam até a cidade de Santos (SP), onde receberiam R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 4,3 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Itaquirai.

