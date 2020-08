Traficantes são presos com supermaconha no Jardim Aeroporto

Quatro traficantes foram presos na noite desta quinta-feira (20) por equipes do Batalhão de Choque em Campo Grande. Foram apreendidos mais de 60 quilos de maconha e supermaconha em um depósito de drogas no Jardim Aeroporto.

A prisão aconteceram por volta das 22 horas, quando policiais realizavam rondas no bairro Dom Antônio Barbosa, região sul da capital e perceberam que dois homens que estavam em um veículo Chevrolet Corsa fizeram uma manobra brusca tentando desviar da viatura. Os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos.

Em vistoria, os policiais encontraram quatro quilos de maconha dentro do carro que estava sendo levada para uma pessoa no bairro José Abrão. Eles ainda contaram que havia um depósito onde mais droga estava sendo guardada, no Jardim Aeroporto.

Quando os policiais chegaram no depósito, acabaram encontrando a droga escondida dentro de um buraco. Foram apreendidos 36 quilos de maconha e supermaconha. Um dos presos ainda contou que em uma casa no bairro Manoel Taveira teria mais droga escondida. Quando os militares chegaram a residência, um homem que estava na frente da casa fugiu correndo para os fundos.

Na casa foram encontrados diversos tabletes de maconha totalizando 59 quilos da droga. Foram apreendidos no total 96 quilos de maconha e supermaconha. Os criminosos foram levados para a delegacia e atuados por tráfico de drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também