Traficantes são presos em flagrante com quase 2 kg de cocaína

Policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizaram a apreensão de quase 2 quilos de cocaína e prenderam dois traficantes de drogas, nesta quinta-feira (19), na cidade de Campo Grande.

Em atendimento a denúncia de Tráfico de Drogas, a equipe do pelotão da Coophatrabalho, juntamente com a Força Tática da 5ª CIPM deslocou até o bairro Santo Antônio e em determinado local se depararam com um veículo com as mesmas características descritas na denúncia, sendo realizada abordagem policial.

Durante a abordagem foram encontrados dentro do assoalho do veículo, dois tabletes de cocaína, no banco traseiro uma balança de precisão e com os autores foram encontrados 03 aparelhos celulares.

A droga apreendida, um total de 1,73 quilos, conforme laudo de constatação foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), juntamente com o veículo e os demais bens aprendidos.

Os dois autores foram detidos e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para as devidas providências.

