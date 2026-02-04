Traficantes são presos em operação contra organização criminosa em Bataguassu

Pelo menos quatro traficantes, de 43 anos, 30 anos, 34 anos e 29 anos, foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira, dia 3, em Bataguassu.

A ação estratégica foi para reprimir o tráfico de drogas e à atuação de organização criminosa no Distrito de Nova Porto XV.

Com base em investigação de inteligência previamente desenvolvida, foram cumpridos mandados de busca e apreensão de forma simultânea em cinco alvos vinculados ao comércio de entorpecentes e à estrutura de facção criminosa atuante na região. Participaram da ação mais de 20 policiais civis, garantindo segurança, coordenação e eficiência operacional.

Além da prisão dos investigados, houve apreensão de armas de fogo, porções de cocaína, maconha e crack, valores em dinheiro, aparelhos celulares e outros elementos probatórios relacionados à atividade criminosa.

As apurações indicam que os locais funcionavam como pontos de venda, armazenamento e distribuição de drogas, compondo a logística do tráfico no distrito, com indícios de vínculo com organização criminosa que buscava exercer controle territorial e impor regras paralelas à autoridade estatal.

