Traficantes são presos transportando maconha em falsa caminhonete do Exército

Traficantes foram presos usando uma caminhonete com falsa caracterização do Exército Brasileiro carregada com maconha, na manhã desta quinta-feira (6), em Sidrolândia.

Conforme as informações iniciais, a prisão aconteceu devido uma ação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) com a Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso (MS).

Com informações repassadas pela Polícia Civil, uma equipe da PRF fazia a fiscalização da BR-060, quando avistaram uma caminhonete Toyota/Hilux com caracterização similar a do Exército Brasileiro. A equipe deu ordem de parada ao veículo, porém o condutor não parou, avançando alguns quilômetros até que o condutor e um passageiro se entregaram após o acompanhamento tático.

Os dois homens também vestiam roupas militares. Na caminhonete foram encontrados os tabletes de maconha e constatado que a plotagem do Exército Brasileiro era falsa e os dois presos não eram militares.

Os presos disseram que receberiam R$ 7 mil para transportar o ilícito de Ponta Porã até Campo Grande. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Sidrolândia.

Após o flagrante, em ação coordenada da Polícia Civil e PRF, foram realizados cumprimento de mandados de busca e apreensão no município de Rio Verde de MT, onde foram presos dois indivíduos envolvidos na caracterização da caminhonete. Em um dos locais foram encontrados galões de tinta automotiva das cores verde e marrom.

