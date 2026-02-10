Tráfico de drogas é alvo de ação da Polícia Federal em Corumbá

A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, realizou nesta terça-feira (10/2) a Operação Black Jack para desarticular uma rede de tráfico de drogas em Corumbá. A ação resultou em prisões, apreensões de bens e veículos, além do sequestro de imóveis.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva na cidade. A operação também incluiu medidas para bloquear bens móveis relacionados aos investigados.

A investigação começou após a apreensão de 120 kg de maconha em um terreno aparentemente abandonado em junho de 2025. A partir desse flagrante, a polícia identificou o proprietário do lote e mais duas pessoas envolvidas na distribuição da droga.

Todos os veículos, armas e celulares recolhidos serão periciados pela Polícia Federal em Corumbá para apurar a participação de outros suspeitos e coletar provas complementares.

