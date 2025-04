Tragédia: Agentes da PRF morrem durante perseguição no Rio

Durante uma perseguição a motociclistas na madrugada desta sexta-feira (18), na Avenida Brasil, Zona Norte do Rio, três policiais rodoviários federais morreram após a viatura bater em um carro de passeio.

Segundo informações do G1, dois motociclistas sem capacete teriam fugido de uma blitz e, durante a ação, os veículos acessaram a pista lateral da via. Por conta das ondulações no asfalto, a viatura "saltou" diversas vezes e bateu no carro de passeio. Em seguida, os dois veículos foram arremessados para uma rua lateral, batendo em postes diferentes.

Quatro agentes da PRF estavam na viatura e foram arremessados para fora do carro, três morreram e um foi socorrido ao Hospital Getúlio Vargas. Ele foi atendido pela equipe multidisciplinar e recebeu alta nesta manhã.

O veículo de passeio vinha de Parada de Lucas e tinha três ocupantes, mas apenas o motorista foi arremessado. Ele, a mulher e a filha de 2 anos tiveram ferimentos leves.

"A gente só viu uma moto vindo muito rápido, com um cara sem capacete. Nessa, a gente sentiu o impacto no nosso carro. A viatura bateu atrás do nosso carro. A gente só viu uma perseguição, que foi a moto passando muito rápido, o cara sem capacete nenhum, e o impacto atrás do carro", falou a empresária Maria José dos Santos, que estava no carro de passeio.

