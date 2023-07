Tragédia: Bebê morre um dia antes de completar 1 ano em grave acidente em MS

Uma tragédia vitimou três pessoas da mesma família durante a noite de domingo (16), a aproximadamente 5 km da cidade de Anaurilândia, na MS-276. O motorista Fernando Francisco dos Santos, de 28 anos, e sua irmã Agnalda Vilharva, de 22 anos, faleceram ainda no local. A terceira vítima seria filha de Agnalda, identificada como Sofia Emanuele Vilharva Gonzales, que completaria 1 ano na terça-feira (17).

Conforme o site Cenário MS, além das vítimas fatais dentro do veículo Volkswagen Gol estava o pai da criança, de 41 anos, e seus dois irmãos de 4 e 7 anos. O homem foi socorrido em estado grave com a perna totalmente dilacerada e os outros dois pequenos também precisaram de atendimento médico.

A dinâmica do acidente ainda está sendo analisada pelas equipes policiais que atenderam a ocorrência, sabe-se apenas que a família voltava de uma propriedade rural quando o condutor acabou perdendo o controle do veículo e capotou diversas vezes.

Agnalda estava com Sophia no colo, no banco de trás do carro quando tudo aconteceu. Elas estavam acompanhadas ainda dos outros dois menores de idade. Durante o acidente, Sophia acabou tendo o braço direito amputado, sendo socorrida desacordada. Inicialmente ela foi levada para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas devido a gravidade do caso precisou ser transferida para o Hospital da Vida, da cidade de Dourados.

Ainda conforme o site, a pequena chegou à unidade de saúde já em parada cardiorrespiratória. A equipe medica tentou manobras de reanimação por cerca de 2 horas, mas a criança não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado um dia antes de seu aniversário de 1 ano.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local fazendo as investigações iniciais sobre o caso.

