Tragédia: Criança de 2 anos mata a mãe a tiros ao brincar com arma em MS

Deborah Rodrigues Monteiro, de 27 anos, morreu ao ser baleada pela filha, de apenas 2 anos, que estava brincando com a arma do pai. O caso aconteceu na cidade de Rio Verde do Mato Grosso, durante a noite de sexta-feira (14).

Conforme as informações policiais, a família estava sentado no quintal de casa quando a menina pegou a pistola, calibre 9mm, que estava sobre a mesma sem ninguém ver.

Em seguida, ela apertou o gatilho sem querer e disparou atingindo a mão e o peito da mãe. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, chegando a socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Militar esteve no local e conduziu o marido da vítima até a delegacia. Também foram apreendidas a arma, uma Glock, um carregador, e 19 munições, uma delas deflagrada.

O caso foi registrado como homicídio culposo e segue em investigação.

