Traição: Mulher tentou matar o marido após descobrir que foi 'corna' no Los Angeles

Saiba Mais Polícia Crise de ciúmes faz mulher esfaquear marido e deixá-lo em estado grave no Los Angeles

A mulher de 42 anos que esfaqueou o marido durante madrugada desta sexta-feira (14), na Rua Dom Fernandes, localizada no bairro Los Angeles, cometeu o crime depois de ter descoberto uma traição.

Conforme seu depoimento, a empregada doméstica contou que vive uma união estável com o homem há cerca de 16 anos. Há cerca de três, ela começou a trabalhar como diarista e possui uma renda mensal de cerca de R$ 300.

Durante a quarta-feira (13), a amante do homem a procurou para contar da traição. Para tentar não perder a cabeça, a autora apenas ficou ‘pensando’ sobre os fatos relatados, remoendo a situação. No entanto, após passar o dia bebendo com o marido, resolveu tirar satisfações sobre o ocorrido, dando inicio a uma discussão na madrugada desta sexta-feira (15).

No decorrer da confusão, ela foi xingada de ‘vagabunda’ e ‘biscate’, momento em que decidiu não deixar isso barato, uma vez que ela era que sustentava o marido. Em um momento de fúria, a mulher pegou a faca o golpeou algumas vezes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo cunhado da vítima. Ele foi levado para o Hospital da Santa Casa. Já a mulher, acabo sendo presa em flagrante por tentativa de homicídio.

Saiba Mais Polícia Crise de ciúmes faz mulher esfaquear marido e deixá-lo em estado grave no Los Angeles

Deixe seu Comentário

Leia Também