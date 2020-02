“Traída”, mulher foge de UPA e tenta se matar novamente

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Saiba Mais Geral Vídeo - Criança fala pra mãe que quer se matar após bullying

A jovem de 18 anos que ameaçava se jogar do alto de uma torre de telefonia na quinta-feira (20), foi resgatada, porém fugiu da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e tentou novamente subir na torre na mesma tarde, desiludida com uma traição. O caso aconteceu em Dourados.

De acordo com o Dourados News, após fugir do hospital onde havia sido levada, moradores conteram a jovem no trajeto até a torre na rua João Pereira Rosa, no Jardim Guaicurus.

O Corpo de Bombeiros foi até o endereço e novamente a encaminhou para uma unidade de saúde.

A mulher ameaçava se jogar, pois segundo ela, o namorado se envolveu com outra mulher, por isso se jogaria da torre, para que ele não a esquecesse. O homem estava no local, assim como parentes dela. Todos moram no bairro. A suspeita é de que ela estivesse em surto psicótico.

Saiba Mais Geral Vídeo - Criança fala pra mãe que quer se matar após bullying

Deixe seu Comentário

Leia Também