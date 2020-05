Trans deixa motorista de Uber inconsciente após sofrer preconceito

Um motorista de Uber, 37 anos, teve que ser socorrido por uma ambulância após ter supostamente cometido atos discriminatórios e apanhar de diversas transexuais, após uma na madrugada desta sexta-feira (22), na região central de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada, pois um homem estava caído no chão após ter se envolvido em uma briga, chegando ao local os policiais encontraram o motorista inconsciente com sangramentos na cabeça.

Testemunhas disseram que uma briga teria acontecido após atos discriminatórios cometidos pelo motorista, pois ele teria realizado uma viagem para uma transexual, as testemunhas disseram que após a briga se iniciar, outras trans que estavam no local ajudaram sua amiga e também agrediram o motorista.

Outros motoristas que estariam próximos teriam ido até o local e tentado interferir na briga, mas sem sucesso. Após ouvir as testemunhas, a equipe policial realizou buscas pelo local no intuito de encontrar a autora dos fatos, mas foram informados que ela já estava na delegacia relatando o ocorrido.

Já na delegacia, a suposta e vítima deu sua versão dos fatos e relatou ter sofrido discriminação e agressão sem qualquer motivo pelo motorista e também informou ter apenas se defendido.

Tanto o motorista como a trans foram qualificados como autores e vítimas no registro de lesões corporais múltiplas na Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

