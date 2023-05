Transexual é espancada durante assalto e fica desorientada na Capital

Transexual, identificada como Mirela, de 43 anos, foi espancada durante um assalto, na madrugada deste sábado (20), no Jardim Tijuca. A vítima teve multiplos ferimentos nos braços, corte no rosto e na cabeça, ficando desorientada.

Conforme a ocorrência, por volta das 4h, um morador acionou a polícia pois tinha uma pessoa batento no seu portão, no local, foi encontrado Mirela, desorientada, bastante lesionada informando à equipe que tinha sido assaltado e estava indo para o Hospital Regional, mas perdeu os sentidos e se perdeu no caminho.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e a vítima foi encaminhada para o Hospital Universitário.

Deixe seu Comentário

Leia Também