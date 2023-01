Transexual é morta a facadas em cela de penitenciária na fronteira

Transexual identificada como Franchesca foi morta na manhã desta quinta-feira (26) dentro da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

De acordo com o Ponta Porã News, a vítima estava no Pavilhão "Camboya", destinado a internos pobres, viciados e homossexuais. Ela teria sido atacada com diversos golpes de uma faca artesanal feita por três presos.

Os suspeitos de terem cometido o crime foram identificados como Osvaldo Rubén Tlavera, Júlio Cesar Peralta e Willian Gerardo Arguello. Todos foram encaminhados para uma delegacia da região, onde prestaram depoimento.

Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas Franchesca acabou não resistindo e faleceu antes da chegada dos socorristas.

