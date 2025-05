Trânsito de Campo Grade já matou 17 pessoas em 2025

Campo Grande está cada vez mais letal quando o assunto são acidentes envolvendo motocicletas. Até o mês de abril de 2025, 17 pessoas morreram em sinistros de trânsito. Deste total, 15 vítimas eram motociclistas.

Conforme as informações obtidas pelo JD1, a maioria das colisões são causadas por um fator em comum: a velocidade acima do permitido na via. Apesar do alto índice de óbitos, quando comparado ao mesmo período de 2024, é possível notar que houve uma queda nos números, já que nos quatro primeiros meses do ano passado 19 pessoas perderam a vida.

Apesar de ter matado mais motociclistas, um pedestre e um motorista de carro também morreram em Campo Grande no começo de 2025.

O levantamento, feito pela AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) leva em consideração as mortes ocorridas no perímetro urbano da Capital e a região periurbana, não considerando os óbitos em rodovias.

A cidade faz parte do Programa Vida no Trânsito, coordenado pelo Ministério da Saúde.

