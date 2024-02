Trator roubado em SP é recuperado em MS

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperou, na tarde de quinta-feira (15), um trator Caterpillar D-4, amarelo, que havia sido roubada, no mesmo dia, na cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo.

Os militares realizavam um patrulhamento na MS-276, na área rural de Batayporã, vigiando pelo equipamento roubado, quando localizaram um caminhão com as mesmas características e a máquina em questão acima dele.

O condutor, de 46 anos, e o passageiro, de 43, disseram que foram contratados por um homem de Aral Moreira para realizarem o transporte da máquina de uma chácara no Paraná até a cidade.

No entanto, a versão dos dois não bateu com o checado pela polícia, que ao verificar os dados do veículo constou o furto.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Batayporã.

