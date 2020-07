Travesti ameaça e rouba idosa enquanto ela entrava em casa na Vila Carvalho

Uma travesti e um homem foram presos na noite de sexta-feira (10), após usarem uma faca para ameaçar e roubar uma senhora de 64 anos na porta de sua residência na rua Santa Amélia, Vila Carvalho.



De acordo com a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela vítima que alegou que estava chegando em casa, e quando abria o portão, foi abordada por dois indivíduos, um era Wellington Rodrigues Ribeiro , 20 anos, cujo o nome social é Tifani, e outro era Jonyelson Miranda dos Santos, 23 anos, conhecido da Vila Nhanhá como Kika.



Segundo a vítima, Tifani a ameaçava dizendo que se não entregasse tudo ela a mataria ali mesmo. Quando de repente arrancou sua bolsa levando em seu interior todos os documentos pessoais, cartão do banco, a quantia de aproximadamente R$ 250,00 e um aparelho celular.

A dupla correu em direção a avenida Salgado Filho, quando a vítima gritou por socorro e o genro ouviu e correu para ajudá-la.

O genro da vítima e alguns outros populares que passavam pelo local correram atrás dos suspeitos, que estavam tentando pular o muro da Escola municipal Professor Alcídio Pimentel.

Os populares conseguiram deter o travesti que foi entregue na chegada da guarnição, onde foi constatado que ela tinha passagem por tráfico, mas alegou que cometeu o crime por infuencia de Jonyelson que no final da tarde a e a chamou para fazer ‘uma fita’, neste momento ambos visualizaram a chegada da vítima em sua residência, segundo Tifani, Kika mostrou uma faca, que trazia consigo, e falou, 'agora é a hora' e foram em direção a senhora.



Momentos depois de Tifani ser levada à delegacia, uma guarnição encontrou Kika no interior da escola. Foi encontrado escondido nas vestes do autor o telefone celular, que estava na cueca e que o dinheiro estava no bolso de sua calça. Em vistoria na escola, foi localizado a faca utilizada no roubo próximo ao local onde o autor foi encontrado.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.

