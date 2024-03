Travesti Ã© demitida por 'dar em cima' de funcionÃ¡rios e tenta matar colega de serviÃ§o

Depois de a travesti, identificada como Bianca, ter sido demitida por supostamente dar em cima de funcionários da empresa, ela resolveu se vingar de seu ex-colega de profissão. Ontem (11), ela o esfaqueou na cidade de Água Clara, cidade distante 192 quilômetros da Capital.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local, pois o funcionário de um restaurante teria sido atacado a golpes de faca.

Ao chegar, as equipes fizeram contato com a vítima, onde foram informados que teria tido um desentendimento com a autora dias antes. Ontem, ela foi até o trabalho da vítima o e o atingiu com um golpe de estilete.

Por conta do ataque, o rapaz teve um corte no antebraço esquerdo, sendo encaminhado para o hospital local onde recebeu atendimento médico especializado.

Ainda em seu relato, a vítima contou aos policiais que trabalhou com Bianca, porém, ela foi demitida por supostamente dar em cima de funcionários da empresa. Este fato teria deixado ela revoltada e motivado a vingança.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

