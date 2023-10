Travesti é ferido com tiro após não receber pagamento em Campo Grande

Durante a madrugada desta terça-feira (17), um travesti, de 20 anos, foi ferido por um tiro no pé esquerdo em razão de um desacordo após ser contratado para um programa, próximo a um motel na Vila Progresso, em Campo Grande.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação, mas chegando ao local souberam que a vítima já havia sido socorrida e encaminhada para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

No hospital, os policiais conversaram com o travesti que não passou muitos detalhes em relação ao fato, apenas citou que se desentendeu com um cliente devido a um desacordo comercial e o suspeito sacou uma arma e atirou três vezes, acertando um dos tiros em seu pé.

O travesti não soube dizer o nome do cliente, nem o modelo do carro, apenas que ele se evadiu do local em um veículo de cor vinho.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como lesão corporal e disparo de arma de fogo.

